Экофуникулер конца XIX века начали восстанавливать в Нижегородском кремле

Институт археологии Российской академии наук заявил о начале археологических работ по воссозданию станции фуникулёра в Нижегородском кремле. Это первый подъемник по типу зубчатых канатно-проволочных железных дорог в России.

Как сообщает 29 октября пресс-служба института, фуникулер был построен к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки в 1896 году и соединял Верхнебазарную и Нижнебазарную трамвайные линии, то есть прибрежную и нагорную части Нижнего Новгорода.

«В его устройстве был использован принцип перегрузки «верхнего вагона» водяным балластом: перед спуском вагона с волжского откоса в его бак со специально построенной водонапорной башни нагнеталась вода, под тяжестью которой вагон перемещался вниз, на нижнюю станцию, где водяной балласт спускался в колодец», – рассказывают об устройстве почти экофуникулера в институте.











Подъемник утратил свою актуальность к началу 20-х годов ХХ века, после открытия трамвайного сообщения по Зеленскому съезду, и был закрыт.

Археологические раскопки вскрыли фундамент и нижнюю часть стен верхней станции фуникулёра. Также сотрудники института нашли остатки водонапорной башни – восьмиугольного сооружения, сложенного из красного кирпича, расчистили чугунные трубы водовода, проложенного от башни к зданию верхней станции. Сохранившиеся конструкции кремлёвского фуникулёра в середине XX в. были перекрыты мощным чехлом планировочного грунта.

Рядом с этим находками нашли более древний культурный слой, XVI–XVIII веков, и следы связанной с ним плотной жилой застройки: котлованы погребов, подпольных и хозяйственных ям, монеты – медные пулы конца XV–XVI веков и небольшие по размерам серебряные копейки («чешуйки») XVI–XVIII веков.