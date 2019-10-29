Почти треть покупателей предпочитают квартиры евроформата

Setl Group

В Петербурге 30% всех приобретаемых на первичном рынке квартир — варианты евроформата с большими кухнями-гостиными. В Ленинградской области доля таких планировок составляет 25%. Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за январь-сентябрь 2019 года.

Среди покупателей одно- и двухкомнатных квартир в Петербурге более 30% выбирают евроформат. Планировки такого типа с тремя и более комнатами пользуются чуть меньшим спросом — их доля составляет 25% от объема сделок.

Разница в цене между классическими планировками и вариантами формата «евро» варьируется от 5 до 15%. К примеру, минимальная стоимость классической однокомнатной квартиры в ЖК «Солнечный город» от Setl Group составляет 3 млн рублей. Квартиру с одной спальней и просторной кухней-гостиной в том же проекте можно приобрести от 3,5 млн рублей.

Более высокая стоимость таких квартир объясняется «дополнительными» квадратными метрами, а также рациональностью и удобством планировки. Покупатели предпочитают евроформат из-за того, что он позволяет реализовать множество решений: например, отделить зоны для приготовления и приема еды, организовать место для отдыха или даже еще одну небольшую спальню.

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от более 40 застройщиков и выступает эксклюзивным брокером проектов Setl Group. Услуги по подбору жилого комплекса и планировки, юридическому сопровождению сделки и оформлению ипотеки бесплатны для покупателей.

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