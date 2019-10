СМИ: Турция атаковала север Сирии. Под обстрел попал российский патруль

Турецкая армия, предположительно, нанесла удар по российскому патрулю военной полиции в Сирии. Это произошло около населенного пункта Ад-Дербасийя недалеко от турецкой границы.

«Как сообщают курдские СМИ, турецкая армия и связанные с ней группировки <...> атаковали российский патруль военной полиции на контрольно-пропускном пункте в Ад-Дербасийя», – сообщает 29 октября телеканал Alarabiya.

Turkish artillery hit Russian MPs who were patrolling Dirbesiye area short while ago. Turkey side of the border is Kiziltepe, Mardin #Syria pic.twitter.com/0u2CyGoiMk