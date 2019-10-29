СМИ: Турция атаковала север Сирии. Под обстрел попал российский патруль

Турецкая армия, предположительно, нанесла удар по российскому патрулю военной полиции в Сирии. Это произошло около населенного пункта Ад-Дербасийя недалеко от турецкой границы.

«Как сообщают курдские СМИ, турецкая армия и связанные с ней группировки <...> атаковали российский патруль военной полиции на контрольно-пропускном пункте в Ад-Дербасийя», – сообщает 29 октября телеканал Alarabiya.

Turkish artillery hit Russian MPs who were patrolling Dirbesiye area short while ago. Turkey side of the border is Kiziltepe, Mardin #Syria pic.twitter.com/0u2CyGoiMk — Mutlu Civiroglu (@mutludc) 29 октября 2019 г.

Курды утверждают, что рядом с россиянами взорвался снаряд, который якобы был выпущен со стороны турецких сил. Ранения, предварительно, получили два российских военнослужащих, два журналиста и четверо мирных жителей. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, что 22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции, на которой был принят меморандумом о взаимодействии. 24 октября СМИ рассказали о 276 российских военных полицейских и 33 единицах военной техники, которые отправят в арабскую республику. Военные из РФ должны были начать патрулирование на севере Сирии.





До встречи в Сочи Анкара провела в Сирии военную операцию под названием «Источник мира», которая была направлена и на борьбу с курдами, которых в Турции считают террористами. На этом фоне 15 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции. Под них попали глава минобороны Турции Хулуси Акар и глава турецкого минэнерго Фатих Донмез, а также зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.