Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию банков-партнеров

ГК «Эталон»

Банк ДОМ.РФ и Альфа-Банк аккредитовали новый проект класса бизнес-лайт Квартал Che, продажи жилья в котором Группа «Эталон» открыла в середине октября. Жилой комплекс реализуется в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.

По условиям программы банка ДОМ.РФ, кредит на покупку квартиры предоставляется на срок от 3 до 30 лет. Процентная ставка по ипотеке составит от 8,7% годовых при первоначальном взносе в размере от 20% от стоимости объекта или от 10% годовых при первоначальном взносе в размере от 15-20% от стоимости объекта. Возможная сумма кредита составляет от 500 тыс. рублей до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитовнаия можно ознакомиться на сайте https://domrfbank.ru

Оформить ипотечный кредит от АО «Альфа-Банк» с процентной ставкой от 8,89% годовых можно при условии внесения первоначального взноса в размере от 20% от стоимости квартиры. При совершении ипотечной сделки в течение 30 календарных дней с даты одобрения ставка может быть снижена до 8,49% годовых. Срок кредитования – от 3 до 30 лет, сумма кредита – от 600 тыс рублей до 50 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитовнаия можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru

Квартал Che включает в себя 6 монолитных домов по 8-12 этажей, 2 встроенных детских сада, наземные и подземные паркинги на 1005 машиномест, а также благоустроенные зоны для отдыха, спорта и прогулок. Для покупателей представлен широкий выбор квартир от студий до трехкомнатных, с европейскими планировками, кухнями-гостиными до 22 кв. м и просторными комнатами. На верхних этажах будут расположены квартиры с потолками высотой до 3,6 м. Изюминкой проекта станут французские балконы с остеклением в пол. Всего в Квартале Che запроектировано 1698 квартир.

Группа «Эталон» планирует завершить строительство проекта во II квартале 2023 года.

АО «Банк ДОМ.РФ» Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Справка о ГК «Эталон»

«Квартала Che» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Девелопмент", проектная декларация на сайте наш.дом.рф