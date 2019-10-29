Охота в «Прямом эфире». За голову Жанны из Петербурга объявили награду, полиция наблюдает

Гонорар в сто тысяч рублей обещан тому, кто выследит роковую женщину, о которой рассказали на федеральном канале. За ней видятся хитроумные операции по отъему недвижимости. А все потому, что в анамнезе приговор за мошенничество.

Фото: скриншот с сайта YouTube

Поработать народными детективами жителей Петербурга призвало ток-шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия». Редкий случай – программе хватает материала на целый сериал по одной теме. Охота идет на бывшего адвоката Жанну Ройзман, после освобождения из колонии будто бы снова пустившуюся во все тяжкие на пару с сыном-сердцеедом.

«Прямой эфир» в недавних выпусках поднял тему мошенничества на доверии. «Гвоздь» программы в студии так и не появилась, но о ней охотно вспоминают другие участники.

Зовут героиню Жанна Ройзман, уроженка Псковской области, 47 лет. Судя по выступлениям в «Прямом эфире» ее знакомых, Жанна – это бизнес-леди с задатками начальника Генштаба.

У Жанны есть взрослый сын Григорий. По словам рассказчиков, его роль сводится к знакомству с женщинами, кружению голов, пленению сердец, обещанию жениться и одалживанию энной суммы денег. Как правило – для инвестирования в различного рода проекты, от недвижимости до ресторанного бизнеса.





Главным обличителем выступила жительница Петербурга Регина Камалетдинова. Она говорит, что с Григорием познакомилась через сайт знакомств чуть больше года назад. В соцсетях Регина лаконично презентует себя: «Ресторатор, создатель коллекции одежды. Привлекаю инвестиции». Сейчас она утверждает, что Жанна и Григорий не вернули ей около 5 млн рублей. Значимость заявлений Регины подчеркивает слоган одного из выпусков «Прямого эфира»: «Пять миллионов за любовь к аферисту». Градуса передаче добавил объемный живот Регины. Со слов девушки, забеременела она от Григория, а тот ее оставил.

Бывшие девушки Григория тоже приходили в большом количестве и повествовали о своих несчастьях, в том числе финансовых. Зрители в студии вздохами проявляли горячее сочувствие. Апофеозом стала огласка информации, что Жанна – признанная судом мошенница.

В сентябре 2010 года Псковский городской суд вынес приговор по целой серии квартирных афер. Жанна Ройзман, тогда еще носившая фамилию Паламарчук, была признана виновной в 15 эпизодах хищений денежных средств у псковичей и приговорена к 7 годам лишения свободы. Наказание она отбывала в исправительной колонии Костромской области. Гражданские иски суд удовлетворил почти на 7 млн рублей.

Паламарчук с 2001 по 2006 год работала адвокатом. В 2007-м она возглавила псковский «Правовой центр» – коммерческую организацию по оказанию юридических услуг в сфере недвижимости. Пользовалась доверием, слыла хорошим специалистом. Как установил суд, Паламарчук предлагала псковичам помощь в подборе квартир, брала деньги под первоначальные взносы и не возвращала.

Вмененные Жанне эпизоды похожи как две капли, вот один из них: «Жительнице Пскова Паламарчук предложила приобрести двухкомнатную квартиру за 25 тысяч долларов, взяв ипотечный кредит. Привезла потерпевшей пакет документов на жилье, взяла денежные средства в размере 1 млн 40 тыс. рублей, пояснила, что через четыре месяца квартира перейдет в собственность… На протяжении длительного времени Паламарчук под различными предлогами отказывалась показать квартиру… Так как потерпевшая доверяла подсудимой, никаких расписок не требовала… До настоящего времени квартира не зарегистрирована, деньги не возвращены».

После освобождения Паламарчук переехала в Петербург, сменила фамилию на Ройзман, в октябре 2015 года открыла с сыном фирму «Право и независимость». По данным СПАРК, её основной вид деятельности соответствует названию. Офис компании расположен на Синопской набережной. Узнавшие показанную по телевизору героиню жители Петербурга вспоминали, что женщина представлялась Жанной Ройзман, Жанной Паламарчук, Евой Миллер.

Съемочные группы «Прямого эфира» выдвигались в Петербург для поиска Ройзман и Паламарчук. Один раз удалось повидаться и один – поговорить по телефону. Диалог вышел скомканным, Жанна наотрез отказалась приезжать на передачу и вроде как оборвала контакты с продюсерами ток-шоу.





«Мы объявляем вознаграждение за информацию о Жанне и Григории», – объявил Андрей Малахов во втором выпуске сериала. Как сообщили «Фонтанке» в «Прямом эфире», размер вознаграждения составляет 100 тысяч рублей. Информация должна включать точное местонахождение женщины и сына.

Жанна Ройзман обвинения в аферах и отнятых деньгах отрицает.

«У нашей главной оппонентки из «Прямого эфира», Регины Камалетдиновой, никогда не было пяти миллионов рублей, и собственных квартир не было, – ответила женщина на звонок «Фонтанки». – С моим сыном она снимала жилье на Пулковской улице, я платила за аренду по 25 тысяч рублей в месяц. Она говорит, что купила мне сапоги за 40 тысяч? А я ей подарила дубленку с Апрашки за 49 тысяч, и? Какие-то деньги, 150 тысяч, она действительно вкладывала в развитие ресторана «Крокодил». Но и мы инвестировали тоже. Ресторанный бизнес не пошел. Сейчас я на фрилансе».

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что в отношении героев «Прямого эфира» в полиции Адмиралтейского района зарегистрированы обращения десяти заявителей. Пять материалов направлены на проверку по территориальности в другие районы, четыре готовятся к направлению, а по одному проводится доследственная проверка в самом Адмиралтейском УМВД. Уголовных дел нет.

Петербурженка Марина Юрченко обратилась в полицию в начале сентября 2019 года. В заявлении она указала, что три года назад, летом 2016-го, воспользовалась услугами компании «Право и независимость». Ей нужно было составить исковое заявление в суд и собрать необходимый пакет документов.

«Жанна Ройзман пообещала выполнить работу. Взяла у меня 80 тысяч рублей за юридическую услугу, сообщив, что договор пришлет на следующий день по электронной почте, – вспоминает Юрченко в разговоре с «Фонтанкой». – Но не прислала. Я требовала деньги, но Жанна кормила меня завтраками. Кроме того, я выяснила, что она подделала документы об оплате госпошлины в размере 12 тысяч рублей для подачи иска в суд. Мы рассорились. Раньше с заявлением не обращалась, так как не считала сумму значительной. Но после того, как узнала о других пострадавших, написала».

Подруга Юрченко, Галина Беркало, тоже обратилась в полицию. Григорий Паламарчук, по словам женщины, три года назад взял в долг 200 тысяч рублей на три месяца и не вернул до сих пор.

Основное количество заявлений в полицию подано от петербуржцев, которые передавали Жанне и Григорию деньги для инвестиций. Якобы пара уверяла, что вложит средства в микрофинансовый бизнес и вернет их с огромными процентами.

По словам Марины Юрченко, полиция не усматривает состава преступления в деятельности Жанны и Григория, видя гражданско-правовой характер отношений заемщика и кредитора, а не уголовный.

«В целом Жанна очень грамотный оратор, – говорит Юрченко. – Она обещает сладкую жизнь и легкие доходы, и люди ей верят и передают деньги. Я знаю девушку-косметолога, которая через пятнадцать минут после общения с Жанной отдала ей больше 1 миллиона рублей – тоже для инвестиций».

Та же участь постигла еще одну участницу «Прямого эфира». Петербурженка Елена Гамм уверяет, что без расписки отдала Паламарчукам около 2,5 млн рублей под большие проценты.

Еще один предприниматель упомянул в заявлении случай с ремонтом автомобиля Григория. Он обошелся в 400 тысяч рублей. Пара приехала забирать «Ауди» со станции техобслуживания. Григорий попросил проверить работоспособность машины, взял у механиков ключи, сел и уехал.

По мнению опрошенных «Фонтанкой» юристов, отношения Паламарчуков с заявителями отдаленно напоминает историю кооператива «Семейный капитал». С 2011 года его организаторы заключали договоры займа с вкладчиками с обещанием значительной прибыли, но ни денег, ни процентов потерпевшие не увидели. В 2016 году петербургские суды приняли более 2 тысяч исков о расторжении договоров и возврате вкладов. Требования удовлетворялись на сотни миллионов рублей Кроме гражданско-правовых отношений, правоохранители увидели и состав преступления. Организаторов «Семейного капитала» привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. У матери с сыном, впрочем, ситуация полегче. В некоторых случаях они не оставляли расписки и не давали письменные обещания прибыли.

Жанна Ройзман подтвердила «Фонтанке» полицейское внимание к свое персоне: «Я сообщила сотрудникам, что сейчас работают мои адвокаты, и я не против дать объяснения, с приложением доказательств, по каждой претензии. Я не отрицаю, что брала денежные средства взаймы, и хочу спокойно их возвращать. Я ничего не крала, с 2015 года не провела ни одной сделки с недвижимостью. В передаче много неправды обо мне. Выступать в «Прямом эфире» я не хочу, не вижу в этом смысла».

Андрей Малахов в разговоре с «Фонтанкой» объяснил пристальное внимание к петербургской истории.

«Впервые мы столкнулись с тем, что действует пара матери и сына, – говорит ведущий. – Это редкая сцепка. Мы видим преемственность поколений. Какова наша цель? Чтобы наши герои вернули деньги своим заемщикам, или же ими вплотную занялась полиция, если есть состав преступления. Но этот состав надо активно искать. Меня давно удивляет инертность питерских правоохранителей. Например, еще летом к нам в программу обратился бизнесмен, который вышел из петербургского банка с деньгами и остался без них. К нему с двух сторон подъехали машины, номера которых попали на видео, и никто даже не занялся этим делом при всех его признаках».

По словам Малахова, награду за информацию «Прямой эфир» объявляет не впервые.

«Мы, например, выделяли гонорар за кассира Луизу Хайруллину из Салавата. Она похитила 25 млн рублей из Россельхозбанка и сбежала с семьей. В случае с Жанной Ройзман мы выплатим деньги за достоверные данные об их местонахождении, если они подтвердятся. Сами понимаете, недостаточно сказать, что женщину с сыном видели там-то. Хотелось бы видеть в студии Жанну – такой типаж украсит любой эфир».

Малахов подтвердил съемки третьего выпуска о паре из Петербурга. Охота продолжается.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»