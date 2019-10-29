Спецборт вернул из Турции в Петербург впавшую в кому молодую маму

Спецборт санавиации из Антальи совершил посадку в аэропорту Пулково. Самолет вернул на родину 31-летнюю петербургскую туристку Киру Шиловскую, которая неделю провела в Турции в коме.

Как рассказала «Фонтанке» 29 октября подруга пострадавшей Анастасия Занегина, они встречают самолет в аэропорту. Она выразила благодарность комитету по здравоохранению и консульству, которые смогли быстро организовать перевозку. И турецким врачам, которые готовили документы для этого сверхурочно, в праздничный день.

Петербурженка, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), доставлена спецбортом санавиации в Санкт-Петербург. Городской службой скорой медицинской помощи она будет доставлена в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. pic.twitter.com/Dak1BIXNcR — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 29 октября 2019 г.

Вице-губернатор Анна Митянина ранее уточнила, что Шиловская остается в стабильно тяжёлом состоянии. По её словам, дальнейшую медицинскую помощь женщине будут оказывать специалисты НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Как писала «Фонтанка», риелтор Кира вместе с четырехлетней дочкой и мамой прилетели в турецкую Анталью из Петербурга по туру от компании TUI 13 октября. Через пять дней её состояние внезапно ухудшилось: она потеряла сознание, затряслась на кровати, захрипела, а изо рта пошла пена. Врачи заявили о проблемах с мозговым кровообращением, девушка впала в кому.



