Брат-3. Экс-министр Тверской области получил 4 года за поджог машины потерпевшего по делу брата-полицейского

Приговор по истории, имеющей непосредственное отношение к «янтарному делу», вынес московский суд. Экс-министр по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктор Шафорост получил реальный срок за помощь брату-полицейскому. Последний проходит фигурантом дела силовиков о хищении янтаря и крупной суммы у бизнесмена в 2011 году.

Как сообщает 29 октября пресс-служба ГСУ СК по Москве, Шафорост и трое его соучастников обвинялись в умышленном уничтожении чужого имущества и одновременно в воспрепятствовании производству предварительного расследования. Речь об эпизоде марта 2018 года, когда Виктор Шафорост еще был следователем МВД. Несмотря на погоны, он, как полагает следствие, совершил поджог у дома по Харьковской улице в Москве автомобиля «Тойота Хайлендер» стоимостью более 1 млн рублей.

Иномарка принадлежала потерпевшему по делу 11 полицейских, один из которых приходился Шафоросту братом, которые в марте 2016 года пришли в магазин «Сувениры». И по версии СК, под видом проведения оперативно-разыскных мероприятий забрали у него 4 кг янтаря и 200 тыс. рублей. Это было своего рода взяткой за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности. Помимо этого оперуполномоченные, уходя, прихватили еще 200 тыс. рублей из сумки предпринимателя. Это дело еще не дошло до приговора.

А вот Виктор Шафорост получил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальные соучастники приговорены к лишению свободы сроками от 3 до 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов.



