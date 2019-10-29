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Туризм
29.10.2019 17:04
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Электронное выдворение. Обладатели электронных виз уже столкнулись с проблемами при въезде и выезде из Петербурга

Десятки заграничных путешественников, приехавших в Петербург по электронной визе, покинули страну в принудительном порядке. Для некоторых знакомство с красотами Северной столицы пока ограничилось пунктом погранконтроля и трансферной зоной аэропорта.

Электронное выдворение. Обладатели электронных виз уже столкнулись с проблемами при въезде и выезде из Петербурга

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Причина – в ошибках при заполнении анкеты и неверно рассчитанном сроке пребывания. Большинство совершили промахи по неопытности: для европейских туристов оформление визы процесс новый и непривычный. Но порой электронная форма не оставляет выбора: нужная строка в анкете отсутствует, объяснений нет, а пограничники не настроены прощать промахи. Власти обещают провести разъяснительную работу, но шанс, что невольные нарушители получат прощение, невелик.

Система электронных виз для посещения Петербурга и Ленобласти заработала с 1 октября 2019 года для граждан 53 стран. Но для первых путешественников порядок упрощенного въезда оказался не таким уж простым, рассказали «Фонтанке» читатели, а также представители генеральных консульств. Подтвердили информацию и в Смольном.

По словам собеседников «Фонтанки», многие туристы получают предписание покинуть страну прямо на границе, поскольку, с точки зрения российского погранконтроля, их виза считается недействительной. Наиболее частая причина — неправильно указанное имя. Как пояснили «Фонтанке» в комитете по туризму, с такой проблемой в основном сталкиваются граждане стран, в чьих алфавитах используются диакритические значки — символы над, под и между буквами.

К примеру, финским туристам поездку портят буквы а и о с умляутами (фонетическими изменениями), характерные для языка Суоми. «Те, кто невнимательно читал правила перед заполнением визовой анкеты, попросту убирали точки, оставляя а и о, как, например, делается при написании адреса электронной почты или оформлении авиабилета. Но ориентироваться надо на строку в паспорте, по которой считывает данные компьютер», – комментирует Юсси Палмен, консул по культуре и прессе генерального консульства Финляндии в Петербурге.


Точных данных о том, сколько финнов столкнулись с такими проблемами, у консульства нет. Оно помогает согражданам, у которых возникли сложности уже на территории России, тогда как путешественников с неправильно оформленной заявкой разворачивают прямо на границе, пояснили в диппредставительстве. Но впросак, к примеру, попал даже один из сотрудников МИДа Финляндии. По словам Палмена, его коллега должен был приехать к открытию Недели финского кино, но на российской границе его отправили обратно из-за ошибки в визе.

В данном случае причиной стала собственная невнимательность путешественников: сайт МИДа, на котором можно подать заявку на электронную визу, дает разъяснение, как именно нужно вписывать буквы с диакритикой. «Но многие этого не знают, и мы по всем своим каналам пытаемся донести важную информацию до наших граждан», – говорит Юсси Палмен.  Но было бы здорово, если бы система со временем научилась читать скандинавские буквы, добавляет он.

Финские пограничники не проверяют, есть ли у человека российская виза и правильно ли она заполнена: согласно закону Финляндии, они не имеют права запретить гражданину Суоми покинуть страну, напоминает издание Yle, которое также рассказывает о проблемах с российскими электронными визами. 

Другая распространенная ошибка – неправильная дата или номер паспорта. К примеру, гражданин Чехии не смог пройти границу, так как неверно указал дату рождения в своем электронном заявлении, и в итоге был вынужден купить новый обратный билет. «В данном случае консульство никак не может помочь – на границе РФ поправить ошибку нельзя»,  – отметила заместитель генерального консула Чешской Республики Силвиа Шимковичова. 

Но есть и менее очевидные случаи. Например, путешественник из Италии не смог попасть в Петербург, поскольку указал в заявке на визе лишь первую часть двойного имени. «В итоге виза считалась недействительной, и человек вынужден был покупать новый билет», – пояснил генеральный консул Италии Алессандро Монти. Сайт МИДа не дает рекомендации на этот счет, но общее правило таково – написание в визе должно совпадать с написанием в паспорте. «Виза электронная, но все же это документ, и его нужно заполнять корректно», – говорит генконсул. 

В целом дипломатические представители довольны системой электронных виз. «Поскольку она новая, всегда нужно время на отладку», – подчеркнул Алессандро Монти. 

В генеральном консульстве Эстонии также осведомлены о случаях, когда граждане этой страны не были пропущены в Россию по электронной визе. Но за точной статистикой посоветовали обратиться к российским погранслужбам.


Зачастую европейские туристы, привыкшие к безвизовым поездкам, относятся к заполнению электронной формы недостаточно внимательно, отмечают представители дипмиссий. Доходит и до курьезов. Так, по данным «Фонтанки», погранслужба Пулково не пропустила гражданина Великобритании, прилетевшего из Хельсинки. Турист не знал о том, что Соединенное Королевство не вошло в список стран, гражданам которых разрешили посещать Россию в упрощенном порядке. Вместо заполнения анкеты на сайте МИДа он воспользовался услугами агентства, которое помогает в оформлении туристических ваучеров для обычной визы. Поскольку документ был на русском, мужчина не заметил подвоха. По его словам, в ожидании обратного рейса компанию ему составили еще полтора десятка таких же незадачливых путешественников. 

Но в некоторых случаях шанса заполнить анкету правильно почти не остается. Так, уроженка Крыма, гражданка Болгарии и резидент Мальты Оксана Добрева решила навестить петербургскую подругу, но не смогла увидеть ничего, кроме трансферной зоны аэропорта, — ей пришлось лететь обратно тем же рейсом с актом о депортации в руках.

По словам путешественницы, погранслужба сочла ее электронную визу недействительной, поскольку в ней не было указано отчество: в загранпаспорте оно присутствовало. «Я читала рекомендации по заполнению визы на сайте МИДа, там есть разъяснения только насчет букв с диакритическими значками. В форме самой заявки графы «отчество» нет, так что, куда я должна была его вписать, мне неясно. Копию паспорта при оформлении не запрашивают. В аэропорту Мальты проверили визу и пропустили», – говорит она. По словам Оксаны Добревой, она обратилась в русское посольство на Мальте, где ей сообщили, что ее кейс не единичный, и посоветовали обжаловать действия российских властей.

Но даже те, кто смог правильно заполнить документы и беспрепятственно въехать в Петербург, иногда вынуждены покидать его с актом о депортации или, напротив, задержаться в Северной столице до вынесения решения суда по нарушению условий пребывания. По информации «Фонтанки», самая частая причина — неверно рассчитанная дата выезда из страны. Путешественники отсчитывают 8 суток пребывания, которые разрешает электронная виза, с времени фактического прибытия в страну, тогда как они исчисляются от начала суток даты въезда. 

С такими проблемами, к примеру, столкнулись путешественники из Литвы. Петербургские суды вынесли несколько решений о денежных штрафах и запрете посещать Россию на пять лет, говорит генеральный консул Литовской Республики Дайнюс Нумгаудис. «Пользователи не всегда внимательно знакомятся с инструкциями при заполнении анкеты, особенно по вопросу цели и времени пребывания», – комментирует он. Ожидание решения суда  занимает несколько дней, но из-за проблем с документами туристы на это время не могут поселиться в гостиницы. Генеральное консульство пытается помочь своим гражданам, но ждет и «лучшего взаимодействия» разных структур российских властей.

В Пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области на момент публикации не смогли предоставить статистику по количеству въездов по электронным визам и числу случаев, когда путешественнику пришлось покинуть Петербург из-за неверно оформленных документов или нарушения правил пребывания. Но, по мнению представителей генконсульств, их число может измеряться десятками, если не сотнями.

«На встрече с пограничной службой в Калининградской области нам сказали, что у них доля заполненных с ошибками заявлений на визу составляет 7%», – рассказал Юсси Палмен. По данным комитета по туризму, граждане иностранных государств с 1 октября подали более 20 тысяч заявлений на выдачу электронных виз для визита в Петербург и Ленинградскую область. Если предположить, что хотя бы треть запланировала поездку на ближайший месяц, число виз с ошибками могло превысить 500 штук. Но часть туристов могла получить отказ уже на этапе оформления. 

Число проблемных случаев будет только увеличиваться вместе с ростом турпотока, опасаются представители генконсульств, но выражают надежду, что количество возможных ошибок будет со временем минимизировано: как за счет усовершенствования самой системы, так и за счет более четких разъяснений. 

В комитете по внешним связям Смольного подтвердили, что осведомлены о сложностях с электронными визами, но точное число столкнувшихся с ними туристов назвать не смогли. На этой неделе состоится совещание с участием комитета по туризму, погранслужбы и МИДа. Но речь будет идти не о помиловании нарушителей, а о предупреждении новых случаев. «Будем обсуждать, как доводить информацию, чтобы впредь такие ситуации не возникали», – сказали в пресс-службе. 

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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