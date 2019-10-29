Пожилая женщина тяжело пострадала под колесами автомобиля на Крыленко

В Невском районе Петербурга днем 29 октября в ДТП серьезно пострадала пенсионерка. Женщина попала под машину.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 13:30 у дома 26 по улице Крыленко, вне пешеходного перехода. 35-летний мужчина на автомобиле «Опель» сбил 72-летнюю женщину.

Пенсионерка была госпитализирована с тяжелыми травмами. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

В соцсетях очевидцы утверждают, что рядом с местом ДТП «оказалась машина медслужбы», но «работники не хотели выходить до последнего». Однако пользователи уточняют, что на таких машинах перевозят анализы, документы и тому подобное и находятся в них водитель и курьер или лаборант, а не медики.



