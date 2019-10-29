Ревнивый вуайерист отомстил петербурженке, выложив в Сеть хоум-видео. Подруга сделала его героем уголовного дела

Прокуратура и следователи вовлечены в перипетии отношений пары из Красносельского района. Разочарованный в подруге петербуржец оснастил квартиру скрытой камерой и поделился подсмотренным с миром.

О результатах проверки незаконного распространения сведений из частной жизни 29 октября сообщила горпрокуратура. Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, поводом для разбирательства стало обращение жительницы Красносельского района. По словам женщины, её принудили к бытовому эксгибиционизму – в Сеть утекли фото и видео с ней в домашних интерьерах.

Проверка показала, что в квартире за хозяйкой подглядывала камера, которую пронёс и установил её сожитель. Он же, как предполагается, из ревности выложил свой архив в Сеть. Мужчине за 50 лет, объём его домашней коллекции не уточняется.

«Прокуратура направила материалы проверки в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», – сообщили в ведомстве, добавив, что дело возбудили. Щедрый вуайерист попал под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни. Санкция части 1 статьи 137 УК предусматривает, в том числе, до 2 лет лишения свободы, но можно отделаться и штрафом до 200 тысяч рублей.



