В Новосибирске торжественно открыли постамент к стеле. На сам памятник денег не хватило

Постамент для стелы в память о комсомольцах торжественно открыли в центре Новосибирска. На сам памятник у активистов денег не хватило.

Как сообщает местное издание NGS 29 октября, стелу планировали установить ещё в прошлом году, к 100-летию молодёжной организации, но её проект дважды отклоняли на художественном совете при мэре Новосибирска.

Сегодня, в день рождения комсомола, на открытии основания будущей стелы на улице Комсомола присутствовала вице-мэр Анна Терешкова.





«Вначале были вопросы к стеле, её доработали как проект, и он был утверждён», — отметила она.

Инициатором установки выступает общественная организация «29 октября». На изготовление и установку самого памятника не хватает 2,5 млн рублей. По проекту высота стелы должна составить порядка 6 метров, её сделают по специальному заказу в Китае из разных видов гранита.