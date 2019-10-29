Врачи спасают мужчину, упавшего с высоты на Авангардной

Жителя Красносельского района Петербурга госпитализировали после падения.

О происшествии «Фонтанке» 29 октября рассказал очевидец. По его словам, мужчина проживает на 8-м этаже дома №3. Под окнами квартиры пострадавшего нашли прохожие.

«Был без сознания, абсолютно белый и почти не дышал, мужчина рядом стоял, пульс нащупывал, очень трудно было сказать, что жив. Я увидел его спустя три минуты после падения. Соседка сказала, что он с 8-го этажа», – описал случившееся свидетель Азамат.





Источник в правоохранительных органах уточнил «Фонтанке», что пострадавшему около 35 лет, он состоит на учёт в психдиспансере. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии.