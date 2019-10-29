Суд прекратил дело петербургского активиста Горожанко. Кандидата в депутаты от «Яблока» вытолкали за двери избиркома

Ленинский районный суд Петербурга прекратил административное производство в отношении Федора Горожанко. Оппозиционного активиста вытолкали из помещения избирательной комиссии муниципалитета «Екатерингофский», затем обвинили в мелком хулиганстве.

Как рассказали в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы 29 октября, административное дело в отношении Горожанко прекращено сегодня из-за отсутствия состава правонарушения.

Кандидата в депутаты Екатерингофского округа от «Яблока» Федора Горожанко доставили в отдел полиции 18 июля. Он оказался там после того, как попытался ознакомиться с решениями, которые приняла избирательная комиссия муниципалитета «Екатерингофский» на заседании. Неизвестный мужчина, грубо ругаясь, вытолкал Горожанко из кабинета. После этого активисту сообщили, что он сломал коридорную дверь, и вызвали полицию. Глава Екатерингофского округа Олег Смакотин заявил, что оппозиционер сам спровоцировал конфликт.

В отношении Горожанко составили административный протокол о мелком хулиганстве и оставили ночевать в участке.



