Новая накопительная пенсия: ждать 30 лет, участников системы освободят от НДФЛ, а работодателей мотивируют помогать рублем

Центральный банк и Министерство финансов РФ представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП). С помощью неё россияне смогут самостоятельно копить на свою негосударственную пенсию, а помогать им в этом будут государство и работодатель.

Как сообщает 29 октября РИА Новости, система будет работать на добровольной основе. Размер взносов участники также смогут определить самостоятельно, при этом в пределах 6% от зарплаты они освобождены от налога на доходы физических лиц.

Работодателям, которые будут софинансировать взносы сотрудников, обещают льготы в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль.

Получить деньги можно будет после выхода на государственную пенсию или через 30 лет после начала участия в программе. При этом есть возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях и предусмотрено наследование этих средств.

ГПП стал развитием идеи Индивидуального пенсионного капитала, который презентовали год назад в Петербурге.



