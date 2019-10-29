Беспилотник на Невском: в центре Петербурга будут тестировать автономный транспорт

На улицах Петербурга планируют провести тесты беспилотного автомобиля. Разработку научно-производственного объединения «Старлайн» собираются испытать в том числе на Невском проспекте.

Как сообщили 29 октября ТАСС в НТИ «Автонет», беспилотный автомобиль Starline на базе Skoda Superb будут тестировать в центральных районах Петербурга, в частности на Невском и Литейном проспектах, а также в Купчино, в районе Черной речки, на Васильевском острове и на скоростных магистралях – ЗСД и КАД. Испытания планируется провести в 2020 году.

«Автомобиль будет соблюдать правила дорожного движения, на его заднем стекле будет размещена буква «А» в красном треугольнике», – рассказал агентству представитель НТИ Евгений Белянко.

Тестировать беспилотники будут в рамках постановления правительства от 2018 года о проведении эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Сейчас испытания проходят в Москве и Татарстане, но этим летом список задействованных регионов предложили расширить до десяти. В том числе в него попали и Петербург с Ленинградской областью.

В НПО «Старлайн» отметили, что гражданская ответственность участников эксперимента будет застрахована не менее чем на 10 миллионов рублей, а в случае ДТП по вине беспилотника компания-разработчик понесет ответственность. Каждый беспилотник будет оборудован системами видеофиксации внутри и снаружи салона. За рулем будет обязательно находиться инженер, координирующий движение.



