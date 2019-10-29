Почти два часа составило опоздание поезда «Аллегро» в Петербург и обратно

Октябрьская железная дорога предпринимает меры для сокращения времени отставания поезда № 783, более известного как «Аллегро», при следовании по территории РФ. Из-за того, что участок пути вблизи российско-финской границы оказался обесточен, прибытие из Хельсинки задержалось на 2 часа 5 минут.

Как сообщает 29 октября пресс-служба дороги, из Петербурга состав также отправился с опозданием, но уже меньшим — на 1 час 42 минуты.

Правда, в информации на 13 часов вторника сообщалось, что финские железнодорожники еще не приступили к починке линий электропередач, из-за которых с утра обесточен оказался участок пути вблизи российско-финской границы. Так что время опоздания «Аллегро» в столицу Финляндии может увеличиться.

Отметим, если поезд опоздал по вине перевозчика на 60 – 119 минут, размер компенсации составляет 25% от стоимости билета, 120 минут и более – 50%. Подробнее.



