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Происшествия
29.10.2019 14:14
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Отличный способ вернуть мужа. Пропавший в Петербурге специалист по защите гостайны вышел на связь через десять дней молчания

Масштабные поиски петербуржца Дмитрия Полейчука свернуты, по сути не начавшись. Десять дней специалист по защите гостайны числился пропавшим без вести. Публикация ориентировок в Сети вынудила его набрать номер жены.

Как сообщили «Фонтанке» в поисковом отряде «Лиза Алерт», утром 29 октября Полейчук позвонил супруге и доложил о своем душевном и физическом благополучии.

«Поиск мы сворачиваем. Убедились, что с ним все в порядке», – уточнили в отряде.

Полейчук исчез 19 октября, выйдя из дома в Колпино. Его телефон был отключен. Полицейский розыск ни к чему не привел. Вечером 28 октября подключились волонтеры. Фотографии 46-летнего петербуржца разместили в соцсетях.

Дмитрий Полейчук является дипломированным специалистом по защите гостайны. Он окончил Академию погранслужбы ФСБ, служил в Мурманске, работал на предприятиях Спецстроя и лицензированной компании по защите гостайны.



© Фонтанка.Ру
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