Осторожно, двери не закрываются. В Петербурге водитель автобуса ответит за выпавшую на ходу пассажирку

В Петербурге к суду готовится водитель автобуса, выронивший своего пассажира в Московском районе города. Мужчина признался, что забылся и поехал с открытым салоном.

Как сообщили в горпрокуратуре 29 октября, уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, ушло в суд с утверждённым обвинительным заключением. Коммерческий «ЛИАЗ» с незакрытой передней дверью отъехал от остановки на улице Ленсовета 27 июля. Меньше чем через километр при повороте на Московское шоссе он потерял 55-летнюю пассажирку.

Женщина получила тяжёлые травмы и через две недели скончалась на руках у врачей. Ирина Пермякова работала учителем в Пермском крае, в Петербурге проводила отпуск. У неё остались две дочери и сын.

Уголовное дело зарегистрировано в Московском районном суде 25 октября, предварительное слушание ещё не назначено. Абдулвахид Эшбеков с 17-летним водительским стажем признал вину, суда он ждёт под подпиской о невыезде. Его нынешний статус в компании-перевозчике «Питеравто» не уточнили.





Санкции части 3 статьи 264 УК варьируются от принудительных работ до лишения свободы на срок до пяти лет. В объединённой пресс-службе судов города «Фонтанке» уточнили, что Эшбеков собирается просить об особом порядке, при котором не может быть назначено наказание свыше двух третей от максимального срока.