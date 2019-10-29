«Это частный случай». Путин не будет реагировать на убийство 8 военнослужащих в Забайкалье

В Кремле посчитали «частным случаем» ЧП в забайкальском поселке Горный, где 20-летний военнослужащий лишил жизни восьмерых сослуживцев, а еще двоих ранил. В администрации президента не видят в случившемся повода для реформ в вооруженных силах.

«Нет, президент не будет на это реагировать. Это не вопросы президента», – заявил 29 октября РБК пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Чиновник подчеркнул: вопрос о том, стоит ли реформировать вооруженные силы после произошедшего в Забайкальском крае, «совершенно неуместный». По его оценке, ЧП в Горном – это частный случай.

Напомним, что 25 октября 20-летний военнослужащий во время караула открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли на месте, а двое получили ранения различной степени тяжести. По версии Минобороны, причиной стал нервный срыв, не связанный со службой. СМИ распространяют версию о неуставных отношениях в части, однако официального подтверждения этой информации нет. Солдат Рамиль Шамсутдинов арестован на два месяца. В его отношении возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц). Журналистам стало известно, что подозреваемый якобы не сожалеет о произошедшем.



