Осадки в Петербурге в полтора раза превысили месячную норму. Но снегу горожане рады

Наталья Гончарова/«Фонтанка.ру»

Экватор осени в Северной столице выдался богатым на осадки. Октябрьские ливни сменились снегопадами, что наверняка порадовало уставших от хмурых дней горожан. Тем временем синоптики уже рапортуют о превышении месячной нормы наполовину.

«Погодные новости из Санкт-Петербурга: в городе отметили первый в этом сезоне снежный покров, к 9 утра он достиг 6 см, а по области — 11 см. Количество осадков в октябре уже составило 101 мм, это 151% от нормы», – рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус 29 октября.

При этом стоит учитывать, что впереди ещё два дня, а прогноз синоптиков сулит снегопады.





Погода, напомним, резко изменилась на выходных. Серую хмарь и тепло выгнал из города штормовой ветер, который валил деревья и обрывал провода. После разгула стихии пришёл холод, а с ним и первый снег, который практически мгновенно растаял, но привёл к авариям на дорогах. А минувшей ночью жители могли наслаждаться настоящим снегопадом, который оставил после себя небольшие сугробы и окрасил улицы и дворы в белый.



