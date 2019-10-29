Застройщик «Терминал-Ресурс» принял участие в осенней Ярмарке недвижимости

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Одна из крупнейших в России выставок жилья проводится в Петербурге дважды в год. Это удобная площадка, на которой «здесь и сейчас» можно ознакомиться с актуальными предложениями на рынке жилищного строительства.

Стенд застройщика «Терминал-Ресурс» за три дня вставки в ЭкспоФоруме посетили более тысячи человек. Строительная компания ведёт комплексное освоение территории рядом, вдоль Петербургского шоссе. Новый микрорайон «На Царскосельских холмах» возводится на подъезде к городу Пушкину. Уже готовы и введены в эксплуатацию четыре малоэтажных жилых комплекса «Образцовые кварталы». Готовятся к сдаче «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6».

За время выставки специалисты компании провели десятки консультаций. Несколько человек выбрали и забронировали понравившиеся квартиры. Соглашение о бронировании гарантирует сохранение стоимости. Оно производится бесплатно на срок до 7 дней. В течение этого периода готовится основной договор и, если необходимо, подаются документы в банк на одобрение ипотеки.

– Мы рассматривали разные варианты на юге города и остановились на Пушкинском районе, –­ рассказывает посетитель выставки Алексей. – Здесь много парков, небольшая плотность населения и нормальная транспортная ситуация, более удобная, чем на других направлениях. Мне нравится, что это малоэтажка с индивидуальным отоплением. Дома находятся поблизости от места проведения Ярмарки недвижимости, поэтому мы сразу проехали к новостройке и посмотрели квартиру. Выбрали мансарду с высокими потолками и классными видами из окна. У нас двое маленьких детей, а это – коляски, велосипеды, тяжёлые сумки. Наличие лифта стало важным аргументом «за».

Осенью всегда повышается спрос на недвижимость. Планирует улучшать жилищные условия? Стоит поторопиться, чтобы успеть выбрать лучшее и сэкономить.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya