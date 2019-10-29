Фонтаны не сдаются. В заснеженном Петербурге они удивляют местных и туристов

Фонтан у Казанского собора в первый зимний день в Петербурге стал отдельной достопримечательностью. Струи воды на фоне снега выглядят настолько непривычно, что с утра 29 октября притягивают любопытных.

– Там очень много туристов фотографируется, люди, даже наши, местные, никто мимо не может пройти! – поделился наблюдениями с «Фонтанкой» петербуржец Анатолий Машутин и отметил, что фонтан будто специально включен – «вместо ёлки».

В Водоканале объяснили, что никакой аномалии тут нет: отключение последних фонтанов намечено на 11:00 30 октября. Помимо источника на Казанской площади, своё дорабатывает фонтан на Манежной площади.





После того, как высохнут последние фонтаны, город начнут украшать к Новому году: установят 61 искусственную ёлку, на мосты навесят светящиеся элементы и впервые проведут иллюминацию на окраины.