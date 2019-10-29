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Происшествия
29.10.2019 13:51
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Взрыв колеса на Канонерском заводе стал уголовным делом о нарушении правил безопасности

После смертельного взрыва на территории Канонерского завода в Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Северо-Западном следственном комитете на транспорте 29 октября.

По версии следствия, взрыв произошёл на причале Канонерского судоремонтного завода. Двое механиков ООО «Терминал Святого Петра» выполняли работы по замене колеса на ричтакерном перегружателе KALMAR. 

Фото: Северо-Западный СК на транспорте
Фото: Северо-Западный СК на транспорте

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«Лопнул баллон колеса, и вылетело стопорное кольцо диска, в результате чего работникам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве. 


Двое рабочих, 55 и 54 лет, скончались до приезда скорой. Причиной взрыва колеса предварительно стала его перекачка. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ).

 


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