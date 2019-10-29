На месте кладбища, где были захоронены Трезини и Растрелли, начался демонтаж под жилую стройку

В Петербурге в Нейшлотском переулке начался демонтаж здания детского сада, который был построен на территории бывшего Сампсониевского кладбища. Об этом 29 октября сообщает читательница «Фонтанки». В прошлом году на участке в ходе археологического исследования выявили захоронения.

Утром 29 октября с применением тяжелой техники начался демонтаж здания детского сада в Нейшлотском переулке, 3. В 2018 году комитет по охране памятников согласовал собственнику — ООО «Нейшлотский, 3» – строительство на этом месте жилого дома. В ходе обязательных археологических исследований специалисты обнаружили антропологические останки, керамические изделия, предметы быта. Было объявлено, что находки пополнят музейные коллекции, а останки будут перезахоронены.





Территорию в июне прошлого года внесли в список выявленных объектов культурного наследия как «участок исторического культурного слоя Санкт-Петербурга XVIII – XIX вв. с сохранившимися историческими захоронениями». Соответственно, для проведения работ собственнику необходимо получить разрешение от КГИОП. «Фонтанка» направила комитету запрос.

В июне 2019 года на сайте Смольного появился акт по результатам историко-культурной экспертизы документации, обосновывающей снос бывшего детского сада. В документе говорится о том, что костные останки и археологические предметы были полностью изъяты с изученного участка.