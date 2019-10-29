На Царскосельских холмах тепло и сухо

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе завершается строительство сразу двух жилых комплексов – ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6». Они возводятся в рамках комплексного освоения территории на Царскосельских холмах.

К сезону дождей и холодов застройщик ООО «Терминал-Ресурс» всегда закрывает тёплые контуры своих строящихся объектов. Это означает, что осадки не повредят стройматериалам и оборудованию. Если этого не сделать, влага, проникая в материалы, при минусовой температуре замерзает, расширяется и оказывает разрушающее воздействие.

Зимой не самые лучшие условия труда и большинство технологических процессов должны выполняться при плюсовой температуре. Поэтому застройщик «Терминал-Ресурс» составляет график строительства с учётом сезонных условий.

ЖК «Образцовый квартал 5» готовится к вводу в эксплуатацию. Уже выполнено устройство кровли и фасадов, установлены системы тепло-, электро-, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, канализации. Произведён монтаж лифтового оборудования. Завершается обустройство территории. У новосёлов сразу будет уютный обжитой двор с детской и спортивной площадками, деревьями и кустарниками.

Жилой комплекс состоит из четырёх пятиэтажных домов. Квартирография содержит различные варианты площадей и планировок от компактных студий до просторных трёхкомнатных. Высота потолка в квартирах – 2,75 м, на мансардном этаже – до 3,8. Система отопления «тёплый водяной пол» работаем круглогодично, в каждой жилой зоне установлен терморегулятор. На дворе метель или ливень, а в «Образцовых кварталах» всегда тепло!

Важное преимущество технологии отопления – экономия на оплате коммунальных услуг до 30%.

Готовые и строящиеся квартиры от застройщика: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), ООО «Терминал-Ресурс», тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya