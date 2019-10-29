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Происшествия
29.10.2019 13:25
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Фура «выбила страйк» на путепроводе на Народной. Куча-мала из машин перекрыла несколько рядов

Массовое ДТП собрало затор в Невском районе Петербурга. Авария усугубила пробку из-за дорожных работ, удлинив ее почти до трех километров.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 29 октября на путепроводе на Народной улице большегруз собрал 6 автомобилей. На фото видно, что в замес попали легковушка, минивэн, внедорожник Toyota, LADA и пара грузовиков. При этом автомобилисты в комментариях отмечают, что льда на дороге сегодня не было.

О пострадавших не сообщается. По словам участника группы Романа, белый минивэн уехал после ДТП своим ходом.

Авария серьезно затруднила движение по Народной улице в сторону центра, усугубив пробку из-за дорожных работ. По данным «Яндекс.Пробок», затор тянется от развязки с КАД.

Фура «выбила страйк» на путепроводе на Народной. Куча-мала из машин перекрыла несколько рядов


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