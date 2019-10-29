Лидера ИГИЛ помогала ликвидировать собака породы малинуа по кличке Конан. Это девочка

Служебную собаку американской армии, которая принимала участие в ликвидации лидера «Исламского государства» (ИГИЛ, организация запрещена и признана террористической в РФ) Абу Бакра аль-Багдади зовут Конан. Окончательно рассекретило пса 29 октября издание Newsweek.

Напомним, накануне фотографию героической собаки опубликовал в своем Twitter Дональд Трамп. «Мы рассекретили фотографию прекрасного пса (имя не раскрывается), который проделал такую хорошую работу при захвате и ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади», – написал президент США.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

Newsweek удалось рассекретить и другие подробности. Порода собаки — малинуа (разновидность бельгийской овчарки). Кличка — Конан. Причем, несмотря на такое имя, это девочка. Назвали ее не в честь Конана-Варвара, как можно подумать, а в честь американского комика Конана О'Брайена.

Как накануне рассказали в Пентагоне, собака сейчас идет на поправку, в ходе спецоперации по уничтожению аль-Багдади она получила ранения.



