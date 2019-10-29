Поперечный рассказал о вырезанной шутке из «Вечернего Урганта». Ведущий в разговоре с «Фонтанкой» усмехнулся

Не все свои шутки услышал в эфире Первого канала петербургский стендап-комик Данила Поперечный. Из передачи «Вечерний Ургант» пропало высказывание про сотрудников Центра «Э» МВД. Об этом Поперечный написал в твиттере 29 октября.

Выпуск «Вечернего Урганта» с участием Данилы Поперечного опубликовали на YouTube накануне. В начале ролика комик из Петербурга пожаловался, что в Интернете его ругают за появление в шоу на государственном канале.

«Короче: в самом начале я объяснил, почему прихожу на Урганта. Во-первых, потому что люблю их шоу. Во-вторых, потому что когда региональные сотрудники отдела «Э» видят меня на Первом — они почему-то думают, что я согласован и не [засоряют] мозги в туре», — пересказал шутку в твиттере Поперечный.

По его словам, высказывание про Центр «Э» из передачи исчезло. Его нет в выпуске, опубликованном в Интернете.

Ведущий Иван Ургант в разговоре с «Фонтанкой» не стал опровергать или подтверждать слова Поперечного. «Я никакие шутки не вырезаю», — отметил он. На вопрос корреспондента, слышал ли Ургант текст шутки, ведущий усмехнулся и ответил: «Это самый важный вопрос. Я не хотел бы это комментировать, потому что лучше мне это прокомментировать через пресс-службу Первого канала». «Фонтанка» отправила запрос Первому каналу.



