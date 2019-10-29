За курящих и пьющих детей заплатят родители. Законопроект поможет семьям «быть ближе»

За детей, которые курят, употребляют алкоголь или психоактивные вещества, собираются наказывать родителей. Такой законопроект в Госдуму намерен внести Госсовет Удмуртии.

Как 29 октября разъясняет «Интерфакс», планируется, что сумма штрафов составит 2000–3000 рублей, выписывать их за курение будут только семьям, где ребёнок не достиг 16 лет, в отношении алкоголя и энергетиков поблажки не предусмотрены.

По мнению зампредседателя Госсовета Надежды Михайловой, подобная инициатива «позволит родителям быть ближе к своим детям, быть более неравнодушными» и покажет, что именно взрослые ответственны за поступки несовершеннолетних. По её словам, одновременно с такими мерами хотелось бы проводить просветительскую работу.

Отмечается, что просьба обратить внимание не только на курение, но и включить в проект штрафы за алкоголь и энергетики исходила от специалистов Госдумы.

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