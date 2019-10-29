Пробка из «Аллегро» на границе. Финны не торопятся чинить обесточенную железную дорогу

Около пограничной станции Вайниккала опять без движения оказались два скоростных поезда «Аллегро» – рейсы №№787 и 784. Второй сейчас медленно движется в сторону Лаппеенранты.

«Движение поездов на участке Луумяки до Вайниккала по-прежнему прервано из-за повреждения линии электропередач», – говорится 29 октября в последнем сообщении железнодорожной компании VR.

Финские железнодорожники пока еще не приступили к починке линий электропередач, из-за которых с утра обесточен оказался участок пути вблизи российско-финской границы.

«Проблема распространяется на пассажирские поезда из России и в Россию», – отметили в VR.





Судя по интерактивным картам финских железных дорог, «Аллегро» №784 из Хельсинки в Петербург со скоростью около 30 км/час движется в Лаппеенранту. Рейс №787 из России в финскую столицу стоит без движения.