Гендиректор ГУП «Экострой» увольняется. В Смольном им недовольны

Генеральный директор ГУП «Экострой» Валерий Дунисов покидает предприятие по соглашению сторон. Ранее «Фонтанка» писала о затопленных шаландах и сорванных контрактах главного подрядчика по очистке и углублению городских водоемов.

Информацию об увольнении Дунисова «Фонтанке» 29 октября подтвердили в комитете по природопользованию, который и курирует работу «Экостроя». «Предприятие — это коллектив, и коллективу мы благодарны, – ответили в пресс-службе ведомства на вопрос, как там оценивают работу Дунисова. – А гендиректор не справился».

Валерий Дунисов возглавляет «Экострой» с 2014 года. На предприятии он появился, когда комитетом руководил Валерий Матвеев, с которым они до этого оба работали в правительстве Самарской области.

Объем контрактов предприятия резко вырос после того, как ему отошли очистные работы, которыми раньше занимался «Ленводхоз». «Фонтанка» писала о том, как «Экострой» не успел провести работы на Смоленке до ледостава и груженые шаланды пришлось оставлять во льду, из-за чего часть ушла на дно. Кроме того, из-за причудливо составленной сметы и удивления антимонопольщиков затянулся выход подрядчика на Муринский ручей. Когда же он все-таки вышел, субподрядчик не справился с объемом, сроки оказались сорваны.

Фигурирует Дунисов и в деле об очистке Славянки. В хищении там подозреваются бывшие руководители «Ленводхоза». Однако технадзор за странными работами осуществлял «Экострой». Поэтому дело о халатности в отношении Валерия Дунисова было выделено в отдельное производство.



