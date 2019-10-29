ЕСПЧ впервые принял к рассмотрению жалобу на мусорный полигон в России

Европейский суд по правам человека впервые принял к рассмотрению жалобы россиян на свалку, объединив их в одно дело. Страсбург принял решение относительно быстро: первое заявление поступило в 2018 году.

Как пишет 29 октября «КоммерсантЪ», речь идет о мусорном полигоне «Алексинский карьер» в подмосковном Клину, куда в последние несколько лет начали свозить отходы из столицы. Всего в ЕСПЧ поступило 14 жалоб на эту свалку от граждан, Европейский суд объединил их. Заявители хотят не компенсации, а закрытия полигона. Суд уже задал российскому правительству ряд вопросов.

Свалка начала отравлять жизнь жителям Клина летом 2016 года: до полигона всего 4 км, и неприятный душок чувствуют в городе и близлежащих деревнях. Люди пытались решить вопрос через суд, но не нашли там понимания, поэтому начали выходить на митинги.

Роспотребнадзор два года назад нашел у эксплуатирующей компании ООО «Комбинат» многочисленные нарушения СанПиН. В список вошли летающие полиэтиленовые пакеты, мусор за пределами полигона, невозможность создания санитарно-защитной зоны и т. д. Этого хватило для решения о приостановке работы полигона, но почти сразу же оператор добился приостановления этого решения Клинского горсуда.





Напомним, в России сейчас идет борьба с несколькими свалками, которые кажутся гражданам незаконными. В первую очередь это полигон в Шиесе Архангельской области, против строительства которого местные жители выступают с прошлого лета. Они не хотят принимать мусор из Москвы. На площадке время от времени вспыхивает настоящее противостояние.

Весной 2018 года активно выходили на улицы жители подмосковного Волоколамска — им также отравлял воздух мусорный полигон.