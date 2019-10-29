Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -1
$ 63.83р
70.78р
13:59 29.10.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
29.10.2019 12:37
Печать

В новом 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 32 корпус

В новом 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 32 корпус

предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №32 в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). На старте продаж стоимость квадратного метра начинается от 77,4 тыс. рублей. Продажи будут вестись с применением счетов эскроу.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» вывела в продажу 388 квартир комфорт-класса в новом 21 квартале жилого комплекса «Северная долина» (16 очередь). В 25-этажном корпусе №32 расположатся два подъезда. Во дворе проектом предусмотрены две общеобразовательные школы, в шаговой доступности — детский сад, паркинг.

Стоимость студии, при условии полной оплаты, начинается от 2,16 млн, однокомнатной квартиры — от 3,03 млн, двухкомнатной — от 3,60 млн рублей. Трехкомнатную квартиру можно приобрести по цене от 4,08 млн рублей. Минимальная стоимость квадратного метра составляет от 77,4 тыс. рублей. Жилье реализуется с использованием счетов эскроу.

Квартиры предлагаются с черновой отделкой, что обеспечивает возможность создать индивидуальные интерьеры по вкусу покупателей. В наличии как классические, так и европланировки с кухней-гостиной. При этом ассортимент планировок включает современные решения: кухни-ниши, ванные комнаты с окном, мастер-спальни с гардеробной и отдельным санузлом.  

В настоящий момент монолитные работы в 32 корпусе ведутся на уровне 10 этажа. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — III квартал 2021 года.

В 21 квартале «Северной долины» между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный дом», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

21 квартал «Северной долины» аккредитован ведущими российскими банками.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      29.10.2019 12:37

      В новом 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 32 корпус

      «Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №32 в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). На старте продаж стоимость квадратного метра начинается от 77,4 тыс. рублей. Продажи будут вестись с применением счетов эскроу.
      Setl Group
      29.10.2019 10:53

      Setl Group – лидер спроса в Санкт-Петербурге

      Проекты холдинга Setl Group стали самыми продаваемыми жилыми комплексами в третьем квартале 2019 года. Такие данные со ссылкой на сведения Росреестра и аналитиков рынка приводит газета «Деловой Петербург».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      29.10.2019 10:28

      Банк «Санкт-Петербург» представляет мобильный банк для бизнеса

      Банк «Санкт-Петербург» расширил перечень цифровых каналов взаимодействия с корпоративными клиентами и предложил бизнесу воспользоваться инновационными решениями платформы «БСПБ Бизнес» в формате мобильного приложения.
      ПАО Сбербанк
      28.10.2019 17:26

      На электричке без наличных

      Северо-Западный банк ПАО Сбербанк обеспечил возможность безналичной оплаты проезда в петербургских пригородных электричках московского направления.
      ПСК
      28.10.2019 17:08

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: квадратный метр от 135 000 руб

      Исторический квартал Выборгского района, дизайнерская отделка и камины в холлах, небольшое количество квартир, вариативность планировок, террасы, подземный паркинг – всё это может быть только в доме бизнес-класса. В фамильном доме Nobelius от ГК «ПСК» есть всё это и многое другое, как и ценовое предложение от 135 тыс. руб. за кв. м.
      ГК «КВС»
      28.10.2019 16:15

      ГК «КВС» запустила новую программу рассрочки на квартиры в Клубном доме «Б57»

      Группа компаний «КВС» предлагает покупателям квартир в клубном доме «Б57» у парка Победы новые условия приобретения квартиры в рассрочку – программу «20-30-50».
      Glorax Development
      28.10.2019 15:52

      Glorax Development открыла продажи квартир в VIII квартале Golden City

      В VIII квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, началась реализация квартир. Недвижимость будет продаваться с применением эскроу-счетов. Стоимость лотов стартует от 4,1 млн. рублей.
      предоставлено компанией ARKAN
      28.10.2019 15:36

      Поисковый маяк ARKAN Шпион отследил угнанный Kia Sportage

      Владелец Kia Sportage вышел на связь с Мониторинговым центром ARKAN и сообщил, что машина пропала с места парковки на юго-востоке Петербурга.
      ГК «Эталон»
      28.10.2019 15:25

      Стартовали продажи коммерческих помещений в Квартале Che от Группы «Эталон»

      Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в новом проекте Группы «Эталон» Квартал Che, который реализуется в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      28.10.2019 15:03

      Так жить нельзя! Или можно? Изучаем особенности английских, японских и финских квартир

      В каждой стране — свои жилищные фишки. Они могут быть непривычными для нас, откровенно странными или, наоборот, достойными применения на российских квадратных метрах.
      ГК «Полис Групп»
      28.10.2019 14:56

      ГК «Полис Групп» продолжит застраивать Каменку: впереди новые этапы строительства

      Реализация проекта ЖК «Полис на Комендантском», который ГК «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, ведется опережающими темпами.
      ПАО МКБ
      28.10.2019 14:37

      МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг

      Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH присвоил Московскому кредитному банку (МКБ) ESG-рейтинг на уровне BBB. Российскому банку рейтинг ESG присваивается впервые.