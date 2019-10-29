В новом 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 32 корпус

предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №32 в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). На старте продаж стоимость квадратного метра начинается от 77,4 тыс. рублей. Продажи будут вестись с применением счетов эскроу.

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» вывела в продажу 388 квартир комфорт-класса в новом 21 квартале жилого комплекса «Северная долина» (16 очередь). В 25-этажном корпусе №32 расположатся два подъезда. Во дворе проектом предусмотрены две общеобразовательные школы, в шаговой доступности — детский сад, паркинг.

Стоимость студии, при условии полной оплаты, начинается от 2,16 млн, однокомнатной квартиры — от 3,03 млн, двухкомнатной — от 3,60 млн рублей. Трехкомнатную квартиру можно приобрести по цене от 4,08 млн рублей. Минимальная стоимость квадратного метра составляет от 77,4 тыс. рублей. Жилье реализуется с использованием счетов эскроу.

Квартиры предлагаются с черновой отделкой, что обеспечивает возможность создать индивидуальные интерьеры по вкусу покупателей. В наличии как классические, так и европланировки с кухней-гостиной. При этом ассортимент планировок включает современные решения: кухни-ниши, ванные комнаты с окном, мастер-спальни с гардеробной и отдельным санузлом.

В настоящий момент монолитные работы в 32 корпусе ведутся на уровне 10 этажа. Планируемый срок ввода дома в эксплуатацию — III квартал 2021 года.

В 21 квартале «Северной долины» между улицами Федора Абрамова, Заречной и Шишкина расположатся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, система «умный дом», закрытые от автотранспорта дворы. Каждый корпус обладает определенным набором опций комфорт-класса, что позволяет выбрать подходящую квартиру по оптимальной стоимости.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

21 квартал «Северной долины» аккредитован ведущими российскими банками.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.