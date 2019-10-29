Зима пришла: 47 тонн чистой соли высыпали на дороги под Петербургом за сутки

Для дорожников Ленинградской области уже наступила зима. По снегу и гололеду ударили солевым «оружием»: за сутки на дороги 47-го региона израсходовали 47 тонн соли.

Как сообщает 29 октября пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти, за минувшие сутки областные дорожники вывели на линию 400 машин спецтехники, которые при помощи солевых растворов очистили от снега и гололеда почти тысячу километров дорог. ДТП на региональных трассах в ведомстве не зафиксировали, отмечают в комитете. На федеральных трассах накануне произошли две серьезных аварии: массовая с погибшим и пострадавшим на «Нарве» и ДТП с тремя пострадавшими на «Южном полукольце».

«Впервые этой зимой дорожные службы использовали песко-соляную смесь и солевые растворы для обработки магистралей с интенсивным движением», – сообщают в комитете. Всего для борьбы с последствиями первого осеннего снегопада использовали более тысячи кубометров песко-соляной смеси и 47 тонн «чистой соли».

Больше всего снега выпало во Всеволожском, Ломоносовском, Гатчинском, Приозерском и Кировском районах области. Следующий сильный снегопад в регионе, по прогнозам дорожных метеостанций, стоит ждать в четверг, 31 октября. В ближайшие же два дня в Ленобласти ожидаются температурные качели с мокрым снегом: ночью 30 и 31 октября похолодает до -6 градусов, а днем потеплеет до +4.





В ГКУ «Ленавтодор» призывают водителей к внимательности и соблюдению скоростного режима, а также просят по возможности пропускать снегоуборочную технику. Кроме того, обращения автомобилистов о ситуации на областных трассах круглосуточно принимают по телефону горячей линии: 8(812)251-42-84.