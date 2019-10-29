СМИ: На объекте Службы внешней разведки в Ясенево погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в московском Ясенево погиб 8-летний мальчик. Об этом со ссылкой на источники в МВД 29 октября сообщает РБК.

По данным издания, ребенок захлебнулся в бассейне. Представитель СВР Сергей Иванов отказался от комментариев. Подробности происшествия сообщает телеграм-канал Baza. По его информации, инцидент произошел еще вечером 27 октября. Мальчик якобы играл в бассейне, когда его засосало в сливную трубу. На место выехала оперативная группа МВД, однако их якобы не пустили на режимный объект. Медики также, по данным Baza, долго не могли попасть на территорию воинской части.

Отметим, в московском районе Ясенево расположено несколько объектов СВР — по данным открытых источников, там же находится и штаб-квартира Службы внешней разведки.



