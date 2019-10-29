Интерпол позвали на стадион. СК и ФСБ ищут следы переоцененной безопасности при строительстве «Газпром Арены»

В Петербурге прошли обыски по делу о крупном мошенничестве с системами безопасности на стадионе «Зенита».

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Дело о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве «Газпром Арены» возбудил центральный аппарат Следкома. 29 октября прошли более 20 обысков силами оперативников экономической полиции и службы экономической безопасности ФСБ. В таком составе силовики уже приходили на стадион Крестовского острова – выяснять, что не так с кровлей. Движение сверху вниз продолжается: теперь следствие спустилось на уровень камер слежения и электронных табло. Одновременно в дружный коллектив приняли Интерпол.

По данным «Фонтанки», следственное внимание обращено на генподрядчика систем безопасности стадиона — ООО «Группа компаний «Охрана» (ГК «Охрана»). Суть претензий вытекает из 50-миллиардной стоимости арены, в которой можно утаить немало разного. Например, вдвое завысить стоимость прибора «ГРИФ-1М» – это портативный экспресс-обнаружитель сверхмалых концентраций взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ. Изучив коммерческие предложения различных компаний, следствие пришло к выводу, что красная цена этой аппаратуре — максимум полтора миллиона рублей, а петербургский «Метеоспецприбор», случалось, поставлял ее и за 999 тысяч. Однако на стадионе невидимая рука рынка неожиданно потеряла хватку, и в договоре с ГК «Охрана» этот же «Метеоспецприбор» указал стоимость под 2,1 млн, как предполагается — по настоянию заказчика. При этом следователи уверены, что поставщик справился бы и за 1,8 млн: он и справился, а разницу вернул партнеру наличными.

Сумма в масштабах проекта не потрясает — 3 млн рублей, ну так и безопасность не исчерпывается обнаружителями. 10 радиационных мониторов «Янтарь-2С» тоже достались ГК «Охрана» по интересной цене, считает следствие, — 1,25 млн рублей за штуку. Закупались они у ООО «Аспект Северо-Запад», сейчас, судя по базе СПАРК, уже не существующего. Зато здравствует его тезка, головной компанией которого является ЗАО НПЦ «Аспект». Это крупный поставщик региональных отделений таможни, метрополитенов, «Росатома», и следствие считает, что он был готов привезти «Янтарь-2С» менее чем за 900 тысяч. У московского АО «Современные наукоемкие технологии» закупались блокираторы радиовзрывателей — всего 2 десятка по 1,6 млн каждый. Там же, в столице, у другого поставщика можно было подыскать аппараты чуть более чем за миллион.

Суммы посерьезней упоминают рядом со знакомыми именами. По данным «Фонтанки», следствие допускает необоснованное завышение цен на два светодиодных экрана стадиона стоимостью по 50 млн рублей. Эпопея с экранами сопровождает строительство еще с «трансстроевских» времен. Первая попытка снабдить арену табло вылилась в скандал с субподрядчиком АО «Театрально-декорационные мастерские»: аванс на экраны ушел на другие цели, а итогом стало уголовное дело в отношении Марата Оганесяна, который тогда курировал строительство. Суд начал слушать дело в середине сентября.





В итоге экраны в 2017 году установило ООО «П.С.П.-Колизей», российское подразделение словацкого поставщика. Весной 2018 года каламбуры на тему разбитого табло на короткое время вдруг снова стали актуальны: перед матчем «Зенита» с ЦСКА экраны наотрез отказались работать. Смольный, поставщик и футбольный клуб всем показали пример единства, дружно открестившись от звания эксплуатанта. С марта 2019 года «П.С.П.-Колизей» находится в процессе ликвидации.

Иностранный акцент приобретает история с поставкой камер видеонаблюдения. По данным «Фонтанки», следствие присмотрелось к 330 млн рублей, которые ГК «Охрана» перечислило петербургскому ООО «ИТ-Системы» за немецкие камеры производства «Dallmeier electronic GmbH&Co KG». «ИТ-Системы» решило, что в цепочке не хватает еще одного звена, и перенаправило деньги некоему ООО «Атлант». Такое же название было у «кровельного» подрядчика стадиона, которым СК и ФСБ интересовались прошлой весной, но нынешний «Атлант» – фигура поскромнее: 1 человек в штате, доходы по итогам 2017 года — 6,8 млн, а за 2018-й их и вовсе нет, так как компания ликвидирована полтора года назад. В общем, не совсем понятно, почему это предприятие надо было привлекать к расчетам за камеры. Может быть, потому что деньги от «Атланта» шли латвийскому представительству компании «DVS-HANDEL GmbH», по мнению следствия, на расчетный счет в банке «ABLV Bank», а не Dallmeier, с которым велись переговоры. Часть денег потом и вовсе вернулась на счета компаний, связанных с «ИТ-Системами».

Эти странные трансграничные расчеты объясняют тот факт, что следователи обратились в Интерпол, чтобы выяснить, о каком оборудовании речь и сколько оно в реальности стоит. В компании «ИТ-Системы» на звонок корреспондента «Фонтанки» не ответили. В самой ГК «Охрана» были лаконичны: «Мы работаем в штатном режиме, до свидания».

В некотором смысле это и правда штатный режим — в группу компаний «стадионная» сборная силовиков заходила еще весной 2018 года, как раз незадолго до визита на крышу. А в конце года самую скандальную городскую стройку последних лет начала проверять Контрольно-счетная палата. Вице-губернатор Игорь Албин, сменивший на кураторстве объекта Оганесяна, в интервью «Фонтанке» сомневался, что проверка обнаружит нецелевое использование средств или воровство. Весной 2019 года мероприятия приостановили — как утверждали собеседники «Фонтанки», чтобы не создавать негативный информационный фон в выборный год.

Бенефициаром ГК «Охрана» является уроженец Потсдама Алексей Кобыща, в 2016 году она не без шансов боролась с «Метростроем» за генподряд по достройке стадиона. В итоге уступила, но назвать «Метрострой» победителем спустя три года язык не повернется, и гадать о будущем компании сейчас трудно. А «Охрана», в отличие от многих предприятий, прошедших горнило Крестовского острова, продолжает вполне себе успешно работать. В 2018 году при объеме господрядов всего в 11 млн рублей выручка составила почти 1,3 млрд, прибыль — 33 млн. Среди последних заказчиков значатся Мариинский театр и Радиевый институт им. Хлопина.

С бывшими товарищами по строительству арены «Охрана» теперь видится в судах. В сентябре арбитраж удовлетворил иск компании о взыскании порядка 100 млн рублей с «Метростроя». В свою очередь «Метрострой» решил завести на второй круг собственные претензии к субподрядчику: предприятие пыталось взыскать с ГК «Охрана»102 млн рублей неустойки, а также уменьшить стоимость договоров 2016 года на объем невыполненных или плохо выполненных работ в 44 млн. В мае арбитраж утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу. В августе «Метрострой» опомнился и потребовал отменить это решение, заявив, что не собирался прощать 102 млн «Охране», особенно на фоне собственной 700-миллионной кредиторской задолженности. Кассация решила — нет уж, помирились — значит, помирились.

Еще один подрядчик по строительству арены, СК «Мир», пытается отспорить у группы компаний «Охрана» 8,5 млн рублей неосновательного обогащения. Как говорится, все наглядно: «Мир», один из крупнейших «участников концессии» с выручкой в 2,2 млрд рублей, получил убытков по итогам 2018 года на 1,2 млрд и в сентябре ушел в банкротство.





Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»