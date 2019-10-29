Антиквариат стратегического значения. Вся контрабанда старины делается на «Шкиперском» посту

В Петербурге — серия обысков по делу о контрабанде. Задержаны сотрудники Балтийской таможни, неуютно владельцам галерей. Оперативники хотят увидеть фарфоровые чашечки за 5 тысяч евро.

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В материалах фигурирует более 800 предметов старины, привезенных из Европы на грузовиках. Схема не выдержала бы без оценщиков Минкульта, а работала лет восемь. Конечные бенефициары – те петербуржцы, у кого тумбочки ценой в квартиру-студию. По информации «Фонтанки», 29 октября следственные действия продолжаются. Днем ранее началась вторая волна реализации Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Она связана с возбуждением многоэпизодного дела по статье 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных культурных ценностей. Для понимания – по этой статье в России судили бы продавца атомной бомбы.

Первый этап датирован 25 октября, когда сотрудники собственной безопасности Северо-Западного таможенного управления и Северо-Западного следственного комитета на транспорте задержали троих сотрудников таможенного поста «Шкиперский» Балтийской таможни. Утром 28 октября оперативники «лидерского» отдела Управления уголовного розыска и отдела по борьбе с особыми видами контрабанды СЗТУ начали будить подозреваемых в незаконном ввозе артефактов.

«Фонтанке» известно, что эпизоды датируются апрелем, маем этого года, когда перевозчики на грузовых «Мерседесах Спринтер 311» с прицепами «Таурас 3500» прибывали из Финляндии на пароме «Принцесса Анастасия» в «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» на Васильевский остров, декларируя сотни предметов старины, якобы предназначенных для личного пользования. Таким образом, на «Шкиперском» посту не платилась пошлина и 20 процентов НДС.

При этом ввозилась не только старинная мебель, но и, например, антикварная посуда. Даже с точки зрения здравого смысла в пассажирской таможенной декларации стоимость груза явно занижалась. К слову, в середине мая группа ввезла на аналогичном грузовике 302 предмета, оцененных в 23,5 тысячи евро. То есть под 79 евро за вещь. Вряд ли надо быть коллекционером, чтобы понять – в Европе трудно найти антикварную лавку, где можно приобрести старинный диван менее чем по цене джинсов.





По версии следствия, схема функционировала не без помощи экспертов Министерства культуры. Сам же алгоритм типичен: посредники принимают заказы от антикваров и передают их перевозчикам.

Как известно «Фонтанке», силовики заглянули и в три антикварных салона Петербурга, в том числе в галерею на улице Сергея Тюленина, 4. Здесь обыск шел допоздна.

Всего же следствие предъявляет ввоз более 800 артефактов, которые после перепродавались состоятельным людям. Как указано в одном из постановлений на обыск, «… таким образом, группа лиц по предварительному сговору, путем недостоверного таможенного оформления, незаконно переместила через таможенную границу Евразийского экономического союза …».

В результате всех этих беспокойств к вечеру 28 октября из десятка доставленных в кабинеты ГСУ на Лиговский, 145, пятеро подозреваемых признались. Кстати, один из них объяснил, что таким образом антиквары зарабатывали около восьми лет.

29 октября обыски продолжаются. Но не всех застанут. Следствие уже поняло, что несколько участников процесса, обратив внимание на задержание таможенников, покинули пределы государства.

Самое же пикантное, как подсказали «Фонтанке», может начаться, когда следствие разберется с первоначальными процессуальными хлопотами. Далее можно будет собирать вещдоки в виде старины по домам клиентов. Некоторые состоятельные петербуржцы, и притом не обязательно бизнесмены, но и госчиновники, уже успели приобрести милые вещи.

Так, в деле фигурируют имена тех, у кого в квартирах есть непростая тумбочка или тумба под скульптуру за 2 миллиона рублей. Или, например, набор фарфоровых чашек за 5 тысяч евро.





Тут как в анекдоте: это какой же у них чайник, если такие чашечки!

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»