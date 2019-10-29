«Суд — как пылесос, 8 месяцев изучал доводы». Решение об отмене проекта реконструкции Русского музея оставили в силе

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Куйбышевского районного суда по делу о реконструкции Русского музея. Утвержденный комитетом по охране памятников (КГИОП) проект реконструкции Михайловского дворца должен быть отменён, передаёт корреспондент «Фонтанки» 29 октября из зала суда.

«Оставить решение без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — отметила судья Юлия Иванова.

Во время слушания КГИОП настаивал, что судья Куйбышевского райсуда Ирина Воробьева «слишком много внимания уделила эмоциональной составляющей процесса» и не оценила формально документацию ведомства на соответствие федеральному законодательству. Оппоненты комитета, сотрудники Русского музея Ирина Шалина, Надежда Пивоварова и журналист Михаил Золотоносов, поддерживали доводы, которые легли в основу их заявления в суд.

«Истцы — не какая-то докучливая общественность, которая выражает свое субъективное мнение, заведомо неправильное. Все три истца — кандидаты искусствоведения», — заявил Михаил Золотоносов. Он сравнил Куйбышевский районный суд с «пылесосом», который «в течение восьми месяцев» собирал всю информацию по делу.





Представитель КГИОП отказалась отвечать на вопрос корреспондента «Фонтанки», будет ли комитет подавать апелляцию на решение.

Куйбышевский районный суд в июне признал незаконным распоряжение КГИОП об утверждении предмета охраны Русского музея, а также штамп комитета на проектной документации по реконструкции Михайловского дворца. Истцы полагали, что работы, которые администрация ГРМ намеревалась провести при поддержке Всемирного банка, могут нарушить «целостность, уникальность и подлинность объекта культурного наследия». В частности, в стенах шедевров Карла Росси предполагается создать многочисленные и не обоснованные исторически «проломы», а помещение библиотеки Русского музея — превратить в туалет. КГИОП ещё в июне заявлял, что будет оспаривать решение Куйбышевского суда в горсуде.