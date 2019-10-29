В Невской заставе за считаные минуты обнесли стоматологию. Вор ушёл с «голливудской улыбкой»

Петербургская стоматология недосчиталась инвентаря и рискует разочаровать клиентов после проникновения незнакомца в светлом. Ночной посетитель оказался стремительным, переборчивым и заботливым.

Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне в полицию обратился директор клиники «Эстедент» с просьбой отыскать человека, похозяйничавшего в офисе на проспекте Елизарова, 34. Помещение оборудовано камерами, которые и запечатлели подробности проникновения – оно было быстрым.

Мужчина в нетипичной для опасного ремесла светлой одежде пробрался в офис на третьем этаже в начале четвёртого часа ночи. Отжав стеклопакет, бережно сдвинул с пути всё, что мешалось. Внутри тоже чувствовал себя как дома и прошёл сразу к печам для обжига и прессования керамики, которые без лишней возни унёс с собой.

В клинике ущерб оценили в 650 тысяч рублей. Кроме импортного оборудования, ничего не пропало. Печи незаменимы при протезировании: с их помощью изготавливают коронки, части брекетов и обещающие голливудскую улыбку виниры. В полиции неприятности стоматологов уложили в уголовное дело о краже. Лица преступника камеры не запомнили, мужчина прикрылся маской.



