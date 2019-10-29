Безопасность на «Газпром Арене» вылилась в 25 обысков. К подрядчику строительства стадиона пришли СК и ФСБ

Экономическая полиция и служба экономической безопасности ФСБ 29 октября ищут следы крупного мошенничества при строительстве стадиона на Крестовском острове. Стоимость оборудования систем безопасности, предположительно, завышалась, а деньги уходили в Прибалтику.

По данным «Фонтанки», всего проходит 25 обысков. Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в ГСУ Следственного комитета, его представители также прибыли из Москвы. Вопросы у следователей возникли к генподрядчику систем безопасности на «Газпром Арене» – ООО «Группа компаний «Охрана» и его поставщикам. Выборочный анализ закупочных цен на оборудование показал, что стоимость завышалась от 30% до 100%. Речь идет, в частности, о блокираторах радиовзрывателей и систем обнаружения. Кроме того, следствие не исключает факт поставки на стадион камер видеонаблюдения более низкого качества, чем предполагалось проектом. Часть полученных бюджетных средств могла перечисляться на расчетные счета нерезидентов в Латвии. В связи с этим был направлен запрос в филиал Национального центрального бюро Интерпола по Петербургу и Ленобласти.

Еще один предмет интереса силовиков — это контракты ООО «П.С.П.-Колизей», которое поставляло светодиодные экраны и работало не напрямую с «Метростроем» как с генподрядчиком строительства, а с ГК «Охрана». О том, что правоохранительные органы заинтересовались этими соглашениями, «Фонтанка» писала еще год назад.

Напомним, ГК «Охрана» ранее конкурировала с «Метростроем» за звание генподрядчика на стадионе. Бенефициаром организации, по данным СПАРК, является Алексей Кобыща. Выручка в прошлом году составила 1,3 млрд рублей.

Напомним, это не первый «стадионный» эпизод, в рамках которого коллектив центрального аппарата Следкома и СЭБ ФСБ проводит оперативные мероприятия. Ранее они в рамках дела о мошенничестве проверяли субподрядные контракты ООО «Атлант», которое занималось кровельными работами на арене.



