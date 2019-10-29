Все новостройки Петербурга – на Пулковских высотах

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

1-3 ноября 2019 года в Международном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдёт очередная «Ярмарка недвижимости».

Крупная тематическая выставка России проводится уже 20 лет. В этом году в ней примут участие почти 300 компаний, представляющих рынок жилищного строительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Прямой диалог с застройщиками, широкий выбор новостроек, десятки семинаров и презентаций как для покупателей жилья, так и для профессионалов привлекают на мероприятие ежегодно тысячи гостей.

Застройщик «Терминал-Ресурс», ведущий комплексное освоение территории в Пушкинском районе, приглашает познакомиться с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» на стенде №Г19. ЖК «Образцовые кварталы» строятся по кирпично-монолитной технологии с индивидуальным отоплением и бесшумными швейцарскими лифтами. Они находятся всего в полукилометре от места проведения ярмарки. В наличие имеются варианты от студий до трёхкомнатных квартир свободной планировки пяти построенных жилых комплексах. Получите информацию об актуальных предложениях и бронируйте понравившийся вариант по привлекательной цене! Желающие увидеть квартиру «вживую» могут вместе с представителем отдела продаж сразу проехать на объект. Для гостей стенда – консультации по оформлению ипотеки, специальные акции, свежий выпуск газеты «Жизнь в стиле ОК».

Планируете улучшить жилищные условия? Выбирайте лучшее!

До встречи на Ярмарке недвижимости!

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya