В социальном блоке Ленобласти обыск. Кто отметил Новый год за 600 тысяч, установит следствие

В комитет по соцзащите правительства Ленинградской области пришли с обысками. Идут оперативные мероприятия и в подведомственном интернате для престарелых в Лодейном Поле. Силовиков интересует расходование средств на культурный досуг подопечных учреждения.

По информации 47news, утром 29 октября в комитет на Лафонской улице в Петербурге пришли сотрудники Следственного комитета Ленобласти и оперативники экономического отдела полицейского главка. Обыски связаны с уголовным делом, возбуждённым в Лодейном Поле по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В основу дела легло расходование бюджетных денег на культурно-массовые мероприятия для постояльцев местного дома-интерната. В декабре 2018 года из казны потратили 600 тысяч рублей, но якобы не на постояльцев, а на празднование Нового года сотрудниками.

Издание предполагает, что силовики интересуются заместителем директора по медицинской части интерната Артура Ракова. Редакции не удалось связаться ни с ним, ни с директором дома-интерната Светланой Мудровой. Не стали комментировать ничего и в социальном блоке областного правительства.



