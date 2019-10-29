Полгода без роста. Продажи машин в Петербурге упали на 6% в сентябре

В январе – сентябре 2019 года в Петербурге было продано 112 274 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом говорится в отчете агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 29 октября.

Только в сентябре продажи упали на 6%, до 13 558 автомобилей. Таким образом, первый месяц осени стал шестым по счету, когда объемы реализации сокращались. Более сильное снижение за один месяц в этом году было только в мае – на 7%.

Снижение спроса эксперты объясняют эффектом высокой базы. В оставшиеся месяцы роста тоже ждать не стоит. «В ноябре и декабре прошлого года были показаны одни из лучших результатов за последние пять лет – за два месяца было продано больше 30 000 машин. Не стоит надеяться, что такие цифры будут достигнуты и в этом году», – говорит генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.



