Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -1
$ 63.83р
70.78р
13:59 29.10.2019
Расширенный поиск

Происшествия
29.10.2019 11:41
Печать

Грузовики сломали отбойник на вантовом мосту. Теперь там закрыта одна полоса, пока его не починят

Утром 29 октября по снежной погоде водители устроили на вантовом мосту на КАД Петербурга массовое ДТП с грузовиками и легковушками. Жертвой аварии пал кусок дорожного ограждения. Теперь движение там ограничено.

Об аварии на кольцевой около 7 часов утра сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, на внешнем кольце КАД в районе вантового моста грузовик с прицепом врезался в отбойник и сломал его. А неподалеку столкнулись легковушки, в том числе каршеринговый автомобиль.

«Дорожники и несколько помятых легковушек перекрыли 3 полосы. Проезд только по крайней правой», – писали очевидцы. По данным «Яндекс.Пробок», к половине девятого утра на внешнем кольце КАД, включая вантовый мост, собралась пробка длиной 4,8 километра – от Софийской улицы до Октябрьской набережной.

Грузовики сломали отбойник на вантовом мосту. Теперь там закрыта одна полоса, пока его не починят


Как уточняет 47news со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около шести часов утра на 84-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два грузовых автомобиля и легковой. Участники ДТП заняли вторую, третью и четвертую полосы, а один из грузовиков повредил барьер и рассыпал содержимое кузова по проезжей части. Спустя несколько минут в одну из машин въехали еще три легковушки.

Пострадавших в аварии, по предварительным данным, нет. А вот восстанавливать поврежденный отбойник дорожники планируют в течение дня. Для работ будет перекрыта крайняя левая полоса.

Грузовики сломали отбойник на вантовом мосту. Теперь там закрыта одна полоса, пока его не починят

Ночью в Петербурге выпал снег, и водителям стоит быть крайне осторожными на дорогах, особенно тем, кто еще не «переобулся». На Митрофаньевском шоссе этим утром легковушка собрала две машины, водитель третьей успела увернуться.

Хотя и зимняя резина не станет панацеей, если не рассчитать скорость. «Ехал там же.... – пишет участник «ДТП и ЧП» Артём о ДТП на вантовом. – Чуть не стал в этой куче металлолома... Резина зима... Но очень скользко после моста». И добавляет: «Фуры несутся 80-100... В зеркала не смотрят.. будьте осторожнее.. лето кончилось..»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      предоставлено пресс-службой «Главстрой Санкт-Петербург»
      29.10.2019 12:37

      В новом 21 квартале ЖК «Северная долина» выведен в продажу 32 корпус

      «Главстрой Санкт-Петербург» приступил к реализации корпуса №32 в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь). На старте продаж стоимость квадратного метра начинается от 77,4 тыс. рублей. Продажи будут вестись с применением счетов эскроу.
      Setl Group
      29.10.2019 10:53

      Setl Group – лидер спроса в Санкт-Петербурге

      Проекты холдинга Setl Group стали самыми продаваемыми жилыми комплексами в третьем квартале 2019 года. Такие данные со ссылкой на сведения Росреестра и аналитиков рынка приводит газета «Деловой Петербург».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      29.10.2019 10:28

      Банк «Санкт-Петербург» представляет мобильный банк для бизнеса

      Банк «Санкт-Петербург» расширил перечень цифровых каналов взаимодействия с корпоративными клиентами и предложил бизнесу воспользоваться инновационными решениями платформы «БСПБ Бизнес» в формате мобильного приложения.
      ПАО Сбербанк
      28.10.2019 17:26

      На электричке без наличных

      Северо-Западный банк ПАО Сбербанк обеспечил возможность безналичной оплаты проезда в петербургских пригородных электричках московского направления.
      ПСК
      28.10.2019 17:08

      ЖК Nobelius от ГК «ПСК»: квадратный метр от 135 000 руб

      Исторический квартал Выборгского района, дизайнерская отделка и камины в холлах, небольшое количество квартир, вариативность планировок, террасы, подземный паркинг – всё это может быть только в доме бизнес-класса. В фамильном доме Nobelius от ГК «ПСК» есть всё это и многое другое, как и ценовое предложение от 135 тыс. руб. за кв. м.
      ГК «КВС»
      28.10.2019 16:15

      ГК «КВС» запустила новую программу рассрочки на квартиры в Клубном доме «Б57»

      Группа компаний «КВС» предлагает покупателям квартир в клубном доме «Б57» у парка Победы новые условия приобретения квартиры в рассрочку – программу «20-30-50».
      Glorax Development
      28.10.2019 15:52

      Glorax Development открыла продажи квартир в VIII квартале Golden City

      В VIII квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, началась реализация квартир. Недвижимость будет продаваться с применением эскроу-счетов. Стоимость лотов стартует от 4,1 млн. рублей.
      предоставлено компанией ARKAN
      28.10.2019 15:36

      Поисковый маяк ARKAN Шпион отследил угнанный Kia Sportage

      Владелец Kia Sportage вышел на связь с Мониторинговым центром ARKAN и сообщил, что машина пропала с места парковки на юго-востоке Петербурга.
      ГК «Эталон»
      28.10.2019 15:25

      Стартовали продажи коммерческих помещений в Квартале Che от Группы «Эталон»

      Открыты продажи встроенных коммерческих помещений в новом проекте Группы «Эталон» Квартал Che, который реализуется в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
      28.10.2019 15:03

      Так жить нельзя! Или можно? Изучаем особенности английских, японских и финских квартир

      В каждой стране — свои жилищные фишки. Они могут быть непривычными для нас, откровенно странными или, наоборот, достойными применения на российских квадратных метрах.
      ГК «Полис Групп»
      28.10.2019 14:56

      ГК «Полис Групп» продолжит застраивать Каменку: впереди новые этапы строительства

      Реализация проекта ЖК «Полис на Комендантском», который ГК «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, ведется опережающими темпами.
      ПАО МКБ
      28.10.2019 14:37

      МКБ первым из российских банков получил ESG-рейтинг

      Рейтинговое агентство Rating-Agentur Expert RA GmbH присвоил Московскому кредитному банку (МКБ) ESG-рейтинг на уровне BBB. Российскому банку рейтинг ESG присваивается впервые.