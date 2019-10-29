Грузовики сломали отбойник на вантовом мосту. Теперь там закрыта одна полоса, пока его не починят

Утром 29 октября по снежной погоде водители устроили на вантовом мосту на КАД Петербурга массовое ДТП с грузовиками и легковушками. Жертвой аварии пал кусок дорожного ограждения. Теперь движение там ограничено.

Об аварии на кольцевой около 7 часов утра сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их словам, на внешнем кольце КАД в районе вантового моста грузовик с прицепом врезался в отбойник и сломал его. А неподалеку столкнулись легковушки, в том числе каршеринговый автомобиль.

«Дорожники и несколько помятых легковушек перекрыли 3 полосы. Проезд только по крайней правой», – писали очевидцы. По данным «Яндекс.Пробок», к половине девятого утра на внешнем кольце КАД, включая вантовый мост, собралась пробка длиной 4,8 километра – от Софийской улицы до Октябрьской набережной.





Как уточняет 47news со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около шести часов утра на 84-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два грузовых автомобиля и легковой. Участники ДТП заняли вторую, третью и четвертую полосы, а один из грузовиков повредил барьер и рассыпал содержимое кузова по проезжей части. Спустя несколько минут в одну из машин въехали еще три легковушки.

Пострадавших в аварии, по предварительным данным, нет. А вот восстанавливать поврежденный отбойник дорожники планируют в течение дня. Для работ будет перекрыта крайняя левая полоса.

Ночью в Петербурге выпал снег, и водителям стоит быть крайне осторожными на дорогах, особенно тем, кто еще не «переобулся». На Митрофаньевском шоссе этим утром легковушка собрала две машины, водитель третьей успела увернуться.

Хотя и зимняя резина не станет панацеей, если не рассчитать скорость. «Ехал там же.... – пишет участник «ДТП и ЧП» Артём о ДТП на вантовом. – Чуть не стал в этой куче металлолома... Резина зима... Но очень скользко после моста». И добавляет: «Фуры несутся 80-100... В зеркала не смотрят.. будьте осторожнее.. лето кончилось..»