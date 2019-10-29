Среди лучших петербургских семей – пушкинские

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"/ www.shutterstock.com

В конце октября в Смольном подвели итоги конкурса «Петербургская семья 2019».

Сейчас в Петербурге зарегистрировано 590 тысяч «ячеек общества», в них воспитывается почти 900 тысяч детей. В этом году конкурс проводился в седьмой раз. Он направлен на укрепление семейных ценностей, развитие культурных традиций в семьях петербуржцев. Жюри выбирало победителей в нескольких номинациях, в том числе «Творческая семья», «Спортивная семья», «Многодетная семья». Две из семи номинаций достались пушкинцам.

В Пушкинском районе уже 8 лет наблюдается прирост населения. Увеличивается жилой фонд, появляются новые детские учреждения. На Царскосельских холмах вдоль Петербургского шоссе ведёт комплексное освоение территории пушкинская строительная компания «Терминал-Ресурс». За четыре года построены и введены в эксплуатацию четыре малоэтажных жилых комплекса «Образцовые кварталы». На этапе высокой готовности ещё два «Образцовых квартала». В прошлом году компания «Терминал-Ресурс» сдала первый социальный объект в новом микрорайоне – современный детский сад с бассейном.

В районе большое количество образовательных и культурных учреждений. Работают около 50 детских садов и почти 40 школ, лицеев, гимназий. Здесь находятся четыре вуза. Семейный досуг помогают организовать музеи, библиотеки, Дом Культуры, молодёжный центр. Значительную пользу приносят занятия спортом. По соседству с «Образцовыми кварталами» летом открылся многопрофильный спортивный комплекс «Высота», работает конный клуб «Райдер», готовится к открытию современная Ледовая арена. Появились новые развивающие центры. В Пушкин переезжают семьи с детьми, чтобы жить в экологичной, социально благополучной среде.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya