Дзюба стал лучшим футболистом РПЛ в октябре

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ). Как сообщает 29 октября пресс-служба РПЛ, за игрока петербургской команды проголосовали болельщики и эксперты лиги.

За три октябрьские игры Дзюба забил четыре гола и отдал три голевых передачи.

? Артем Дзюба стал лучшим игроком октября в #РПЛ



? За нападающего «Зенита» проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР



За три октябрьские игры Дзюба забил четыре гола и отдал три голевых передачи!#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/KzEz0as1zk — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 29, 2019

Ранее стало известно, что лучшим тренером стал Сергей Семак, возглавляющий «Зенит», а лучший гол забил другой футболист сине-бело-голубых — Юрий Жирков.

Напомним, в октябре «Зенит» одержал три победы в трех матчах – над екатеринбургским «Уралом» (3:1), «Ростовом» (6:1) и самарскими «Крыльями Советов» (2:0). После 14 туров команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.



