Мировая война и режим оказались страшнее смерти. Социологи выяснили, чего боятся россияне

Больше всего россиян пугают болезни близких, перспективы мировой войны и произвола властей. Страхи того, что в стране «ужесточится режим» и возобновятся репрессии, оказались сильнее ужаса перед смертью, потери работы или всех сбережений, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», опубликованные 29 октября.

Уровень страха оценивался по пятибалльной шкале, сотрудники «Левады», включённой в список иностранных агентов Минюста РФ, опрашивали россиян от 18 лет. По сравнению с результатами 2017 года количество граждан, которые постоянно боятся мировой войны, возросло в два раза – с 21% до 42%. Число людей, очень боящихся беззакония и властного произвола, в этот период изменилось с 10 до 33%, а массовых репрессий – с 9% до 28%. В динамике «рейтинга» страх «ужесточение режима» достиг среднего балла 2,9, не упав с осени 2018 года, и остался самым высоким за всё время, как социологи спрашивают об этом граждан.

Смерть в рейтинге оказалась ниже – её балл 2,8.

Как следует из данных исследования, меньше всего россиян беспокоит старость, потеря работы, сбережений и публичные унижения: этим пунктам присвоили балл 2,5. По общей динамике за последние несколько лет, такие проблемы всё реже занимают людей.

Ранее социологи выяснили, что, несмотря на постепенное снижение уровня доверия к армии, президенту и ФСБ, на эти институты готовы положиться больше всего опрошенных.



