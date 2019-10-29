«Нерушимое братство» с Таджикистаном обошлось России в 320 млн рублей
Министерство обороны РФ безвозмездно передало армии Таджикистана партию военной техники на 320 млн рублей. Как пишет 29 октября «Коммерсантъ», церемония прошла в Душанбе после завершения совместных учений контингентов стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2019».
«Сегодня на аэродроме Гиссар представлена очередная партия военной техники, которая включает радиолокационную станцию, обеспечивающую обнаружение, сопровождение и контроль использования национального воздушного пространства, модернизированные до уровня современных в своем классе бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М»,— заявил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.
Напомним, в феврале 2019-го Россия уже передала Таджикистану военной техники примерно на 575 млн рублей. Тогда среди подарков были средства противовоздушной обороны — в том числе радиолокационные станции.