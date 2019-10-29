Перекачали. На Канонерском заводе рабочих убило избыточное давление колеса

Несовместимые с жизнью травмы на территории завода в Кировском районе Петербурга рабочие получили, занимаясь ремонтом контейнеровоза. Об этом «Фонтанке» 29 октября сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Как рассказали в транспортной полиции, около девяти утра на судоремонтном заводе на Канонерском острове, 41, из-за избыточного давления разорвалось колесо автомобиля для перевозки контейнеров. Двое сотрудников, чинивших машину, погибли на месте.

По уточнённым данным, работы велись у одного из арендаторов предприятия. На самом заводе сообщили, что несчастных случаев с их сотрудниками во вторник не зафиксировано.



