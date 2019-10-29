Сбербанк подтвердил, что до конца года может стать совладельцем Mail.ru
Сбербанк подтвердил, что намерен выкупить миноритарную долю компании «МФ Технологии», которая является акционером Mail.ru Group. Необязывающее соглашение об этом госбанк заключил с Газпромбанком, сообщает газета «Ведомости» 29 октября.
По данным издания, партнеры планируют закрыть сделку до конца года после получения разрешения госорганов.
Газпромбанк владеет 35% акций «МФ Технологий». Компании, в свою очередь, принадлежат 11,5 млн акций Mail.ru, дающих 58,9% голосов.
После заявления Сбербанка его акции на Мосбирже по состоянию на 10:52 по московскому времени выросли на 0,32%, а акции «Яндекса» – на 0,68%.